7 settembre 2022

La nuova ammiraglia di MSC Crociere sarà battezzata il 13 novembre a Doha

Ha una stazza lorda di 215.863 tonnellate

MSC World Europa, la nuova ammiraglia di MSC Crociere che è stata costruita dal cantiere navale francese Chantiers de l'Atlantique, sarà battezzata il prossimo 13 novembre a Doha, in Qatar, dove verrà inaugurato ufficialmente il Grand Cruise Terminal della città. Il nuovo terminal crociere, che ospiterà la cerimonia di battesimo, con complessivi 24.000 metri quadrati di superfici potrà gestire fino a 28.000 passeggeri al giorno e avrà la capacità di ospitare due navi da crociera al giorno.

MSC World Europa partirà per il suo viaggio inaugurale il 20 dicembre offrendo crociere di sette notti verso Doha, in Qatar, Dubai, Abu Dhabi e Sir Bani Yas Island, negli Emirati Arabi Uniti, oltre a Dammam, in Arabia Saudita. Per la prossima stagione invernale anche MSC Opera offrirà itinerari di sette notti nella regione del Golfo verso Dubai, Abu Dhabi e l'isola di Sir Bani Yas, oltre a due destinazioni in Oman: Muscat e Khasab.

Da marzo 2023 MSC World Europa si sposterà poi nel Mediterraneo, dove offrirà crociere di sette notti verso i porti italiani di Genova, Napoli e Messina, oltre a La Valletta a Malta, Barcellona in Spagna e Marsiglia in Francia.

Con una stazza lorda di 215.863 tonnellate, MSC World Europa è lunga 33 metri, larga 47 ed ha 40.000 metri quadri di spazi pubblici e 2.626 cabine. La nuova ammiraglia potrà ospitare 6.762 passeggeri e 2.138 membri dell'equipaggio. Sarà la prima nave alimentata a gas naturale liquefatto della flotta di MSC Crociere e la più avanzata dal punto di vista ambientale.





Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.







Indice Prima pagina Indice notizie



- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail