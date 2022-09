7 settembre 2022

Dal 26 settembre al primo ottobre la quinta edizione della Naples Shipping Week

Il programma un calendario di 40 eventi

Dal 26 settembre al primo ottobre prossimi a Napoli si terrà la quinta edizione della Naples Shipping Week, la settimana internazionale dello shipping e della cultura del mare organizzata dal Propeller Club Port of Naples e da Clickutility Team e promossa dal Comune di Napoli e dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale con il supporto istituzionale della Marina Militare e del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera.

È previsto un calendario di 40 eventi per gli operatori del settore e non tra cui la quattordicesima edizione di Port&ShippingTech, forum internazionale dedicato all'innovazione tecnologica per lo sviluppo del cluster marittimo, main conference della manifestazione, e la Cena sul Golfo lungo i binari del futuro, evento conclusivo riservato ai partecipanti della Naples Shipping Week, ospite del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, patrimonio dell'archeologia industriale italiana. Oltre ai momenti di networking e approfondimento riservati al cluster marittimo, la manifestazione offrirà inoltre eventi speciali e iniziative culturali aperti alla cittadinanza.

«La Naples Shipping Week - ha sottolineato il presidente del Propeller Club Port of Naples, Umberto Masucci - si conferma grande occasione di incontro del cluster marittimo, portuale e logistico. I 40 eventi tra incontri, convegni, riunioni di associazioni che si terranno nella nostra città confermano la centralità di Napoli nel panorama nazionale e internazionale del nostro settore».

Tra gli altri eventi internazionali in occasione della Naples Shipping Week si segnala anche Intermodality Worldwide, il convegno che, per la prima volta in Italia, il Bureau International des Containers ( BIC) organizza assieme al Centro Internazionale Studi Containers (C.I.S.Co.). Il 30 settembre, alla Stazione Marittima, relatori di caratura internazionale si confronteranno sul tema dell'intermodalità, approfondendo i temi del tracciamento della merce e dei contenitori del futuro e della sicurezza, per terminare con un intervento sulle nuove sfide e sulle nuove frontiere, in particolare quelle che si stanno aprendo in Africa.



