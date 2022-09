7 settembre 2022

Quattro nuove navi, più due in opzione, per la Jumbo-SAL-Alliance

Sono state ordinate al cantiere navale Wuhu Shipyard

Jumbo-SAL-Alliance, il nuovo primario operatore mondiale del settore del trasporto marittimo di carichi oversize, breakbulk e project cargo che è stato costituito lo scorso anno dall'olandese Jumbo Shipping e dalla tedesca SAL Heavy Lift ( del 15 aprile 2021), potenzierà ulteriormente la propria flotta. La compagnia tedesca, infatti, ha reso noto oggi un ordine nei confronti del cantiere navale cinese Wuhu Shipyard per la costruzione di quattro navi di classe “Orca” più altre due in opzione, nuova classe di unità navali che SAL ha progettato in stretta cooperazione con Jumbo.

Le navi avranno una portata lorda di 14.600 tonnellate e saranno lunghe 149,9 metri e larghe 27,2 metri, dimensioni piuttosto contenute che tuttavia - hanno specificato SAL e Jumbo - consentiranno alle navi di essere dotate di una stiva singola di forma scatolare tra le più grandi dimensioni della loro categoria. Le navi saranno attrezzate con due gru Liebherr da 800 tonnellate appositamente progettate che potranno movimentare assieme sino a 1.600 tonnellate di carichi.

Tra le caratteristiche che faranno di queste unità navi a basso impatto ambientale e a basso consumo energetico, SAL e Jumbo hanno evidenziato che ad una velocità di crociera di 15 nodi consumeranno assai meno di 20 tonnellate di fuel oil al giorno, analogamente a navi multipurpose e project di dimensioni molto più piccole e dotate delle medesime attrezzature. Inoltre le nuove navi, pur potendo raggiungere una velocità massima di 18,5 nodi, potranno navigare a dieci nodi consumando giornalmente solo sei tonnellate di combustibile. Inoltre saranno unità con motori dual-fuel in grado di essere alimentati anche con metanolo.





Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.







Indice Prima pagina Indice notizie



- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail