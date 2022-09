13 settembre 2022

Il gruppo Transmec compra la vicentina T.N.A. Cargo

La società è attiva nei trasporti tra il Nord Africa e l'Italia, in particolare da e per Tunisia e Marocco

Il gruppo Transmec ha acquisito una quota iniziale del 67% del capitale di T.N.A. Cargo, l'azienda vicentina attiva nei trasporti tra il Nord Africa e l'Italia, in particolare da e per Tunisia e Marocco. L'accordo tra le parti prevede che nel corso del prossimo Transmec completi l'acquisizione dell'intero capitale sociale dell'azienda veneta di cui il fondatore, Germano Garbin manterrà la direzione nel ruolo di amministratore delegato. T.N.A. Cargo, che ha filiali dirette a Tangeri, Tunisi e nei principali porti italiani del Tirreno, presenta un fatturato consolidato pari a 38 milioni di euro e dispone di una flotta di oltre 500 semirimorchi e servizi specializzati sia in ambito doganale che per il trasporto di merci a temperatura controllata.

L'amministratore delegato del gruppo Transmec, Danilo Montecchi, ha evidenziato che «il Nord Africa è per tutta l'Europa un'area economica di grande valore strategico sia per gli approvvigionamenti di materie prime, energetici e alimentari sia perché è notevolmente cresciuta la capacità e la competenza manifatturiera di quest'area in particolare nell'ambito automotive, tessile e bio-medicale, uno sviluppo che sta mettendo molti Paesi in grado di competere alla pari con il Far East con costi di trasporto e tempi di transito significativamente ridotti. Con l'acquisizione di T.N.A. Cargo offriamo un'opportunità di diversificazione e di crescita in quest'area in forma diretta ed integrata a tutti i nostri clienti italiani e internazionali».



