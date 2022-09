13 settembre 2022

MW Werften completerà la costruzione della Global Dream e prevede di realizzare anche la seconda nave da crociera di classe “Global”

Sempre più probabile l'utilizzo delle navi da parte della Resorts World, la società che erediterà l'attività crocieristica di Genting HK

C'è chi ne prospettava l'imminente invio alla demolizione. Ci sono altri che ne prevedevano la vendita all'incanto. Sarà invece terminata la costruzione della Global Dream, la prima nave da crociera di classe “Global” in allestimento nel cantiere navale della tedesca MV Werften, la società navalmeccanica attualmente gestita dal curatore fallimentare Christoph Morgen della Brinkmann & Partner che è stata coinvolta nel fallimento della capogruppo Genting di Hong Kong che aveva commissionato al suo stabilimento germanico la realizzazione della nave. Anzi, l'azienda cantieristica ha intenzione di portare a buon fine anche il finanziamento della seconda unità navale della classe per realizzarla e completarla nel 2024.

L'intenzione di procedere alla costruzione della seconda nave è stata resa nota oggi da MV Werften in occasione della comunicazione della nomina del nuovo consiglio di sorveglianza dell'azienda. La composizione del consiglio di sorveglianza fa presumere che il gruppo Genting HK possa risorgere dalle proprie ceneri, o almeno una parte, come già prospettato, quella attiva nel settore delle crociere potrebbe riprendere vita e potrebbe farlo partendo proprio dalla Global Dream e magari anche dalla seconda nave della medesima classe, unità di 208mila tonnellate di stazza lorda, lunghe 342 metri, larghe 46,4 metri e in grado di ospitare cinquemila passeggeri.

La guida manageriale di MV Werften, infatti, è stata affidata ad un team che, a coadiuvare l'azione del nuovo amministratore delegato Carsten J. Haake subentrato a Peter Fetten, vede l'ingresso di Colin Au, ex presidente e vice amministratore delegato di Genting Hong Kong, di Gustaf Grönberg, ex vice presidente esecutivo della divisione Marine Operations and Newbuilding della stessa Genting HK, e di Peter Andersson, direttore operativo di MV Werften. A non lasciare adito a dubbi, nella comunicazione si evidenzia che «il chiaro impegno di Genting Hong Kong volto al futuro successo di MV Werften si riflette in queste nomine e negli ultimi cinque anni tutti i consiglieri sono stati ampiamente coinvolti nella costruzione di nuove navi».

Inoltre il nuovo consiglio di sorveglianza di MV Werften è presieduto da Joachim Hagemann ed è composto da Tan Sri Lim Kok Thay, ex chairman e amministratore delegato di Genting Hong Kong, Chris Chan, ex direttore finanziario della Genting HK, e Mona Lai, ex general counsel di Genting HK, nonché da due rappresentanti dei dipendenti delle sedi di ogni cantiere navale del gruppo.

Si profila come sempre più probabile, quindi, l'acquisizione della Global Dream da parte della Resorts World Inc., la società di diritto singaporiano che è appunto l'araba fenice risorta da Genting Hong Kong il cui capitale è per il 50% detenuto indirettamente da Tan Sri Lim Kok Thay e per il restante 50% dalla Genting Berhad, società quotata alla Borsa della Malaysia che vede oltre il 30% del suo capitale nelle mani dello stesso Tan Sri Lim Kok Thay. Oggi, infatti, Genting Hong Kong ha reso noto che è stata completata, attraverso la Star Market, la cessione per 3,5 milioni di dollari della sua società integralmente controllata Star Cruises Asia Holding alla Resorts World. Star Cruises Asia, con sede nelle Bermuda, è la società a cui facevano capo le principali attività crocieristiche di Genting Hong Kong.



