13 settembre 2022

Avviata la fase di test di un sistema di accumulo di energia elettrica nel porto di Vado Ligure

Offrirà 8 MWh di energia scaricabile

Nel porto di Vado Ligure è stata avviata la fase di test di un sistema di accumulo da 9 MW di potenza (8 MWh di energia scaricabile) all'interno della stazione elettrica che alimenta lo scalo portuale. L'impianto di accumulo è stato progettato e realizzato dalla Falck Renewables ed è stato allacciato alla stazione elettrica gestita da S.V. Port Service, la società che cura la trasformazione e la distribuzione dell'energia elettrica nello scalo ligure.

«L'elettrificazione dei consumi e il sempre più massiccio utilizzo di energie rinnovabili - ha spiegato Marco Cittadini, responsabile Downstream Services di Falck Renewables - Next Solutions - rendono oggi la tecnologia dell'accumulo fondamentale e imprescindibile soprattutto per realtà come i porti che devono rispondere alla necessità di rendere in consumi sempre più sostenibili. In questo progetto Falck Renewables ha messo in campo molte delle sue competenze, realizzando un impianto di storage tra i più innovativi, soprattutto per quanto riguarda i servizi di rete erogati».

È un progetto - ha evidenziato l'amministratore delegato di S.V. Port Service, Stefano Bovio - «che apre diverse opportunità per la partecipazione dei porti alla transizione energetica e ci auguriamo che altre realtà portuali scelgano di intraprendere questo percorso. La stessa stazione elettrica - ha specificato - potrà essere utilizzata anche per collegare alla rete eventuali impianti a fonti rinnovabili che sorgeranno in futuro nelle aree limitrofe».

«Poter contare su un sistema di accumulo, nel contesto attuale di incertezza energetica - ha sottolineato il segretario generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Paolo Piacenza - ha un'importanza strategica per tutta l'area portuale anche in vista dei prossimi interventi di elettrificazione delle banchine nel porto passeggeri, per un valore complessivo di circa 30 milioni di euro, già appaltati e di prossima realizzazione».



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.







Indice Prima pagina Indice notizie



- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail