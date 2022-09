14 settembre 2022

Sospeso a Livorno lo sciopero dei lavoratori portuali

Oggi a Palazzo Rosciano una riunione convocata dall'Autorità di Sistema Portuale

Oggi alle ore 10 a Livorno, a Palazzo Rosciano sede dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, si terrà un incontro tra imprese e rappresentanti dei lavoratori portuali richiesto dall'ente con l'intento di giungere ad un accordo tra le parti e alla cessazione dello sciopero in atto da ieri e sospeso a metà giornata a seguito della convocazione della riunione da parte dell'AdSP. In concomitanza della riunione odierna, davanti a Palazzo Rosciano si terrà un presidio dei delegati sindacali del porto.

I rappresentanti di Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti hanno specificato che la decisione di sospendere lo sciopero è stata molto sofferta, sospensione o revoca dello sciopero che tuttavia è stata chiesta dall'ente portuale come condizione essenziale per riaprire il tavolo di confronto. I sindacati hanno precisato che la decisione di sospendere l'astensione dal lavoro è stata assunta per senso di responsabilità e per riprendere il dialogo, in attesa di verificare quello che accadrà nel corso della riunione odierna. Evidenziando che le organizzazioni datoriali hanno ben chiaro le richieste dei sindacati, i rappresentanti dei sindacati hanno anticipato che senza garanzie chiare e concrete su salute, sicurezza e salario la mobilitazione è pronta a ripartire.



