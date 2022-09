15 settembre 2022

È ripartito lo sciopero dei lavoratori portuali di Livorno, Piombino e dell'Elba

I sindacati hanno comunque reputato «un primo passo importante» l'incontro di ieri con le organizzazioni datoriali

Ieri sera è ripreso lo sciopero dei lavoratori portuali di Livorno, Piombino e dell'Isola d'Elba in quanto le segreterie provinciali di Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti hanno ritenuto non soddisfacente l'esito dell'incontro con le organizzazioni datoriali conclusosi ieri alle ore 17 a Livorno presso la sede dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale

«Il segnale concreto e immediato che ci aspettavamo da parte delle imprese, soprattutto in relazione alla nostra richiesta di stabilizzare 35 lavoratori (tra contratti a tempo determinato e somministrati) - hanno spiegato Giuseppe Gucciardo (Filt Cgil), Dino Keszei (Fit Cisl) e Gianluca Vianello (Uiltrasporti) - non è purtroppo arrivato. Le organizzazioni datoriali continuano a rimandare: “servono tempi tecnici per concretizzare queste assunzioni” ci è stato risposto. In tema di salario e contrattazione integrativa - hanno poi specificato - abbiamo ottenuto la disponibilità ad aprire un confronto a partire dalle prossime settimane. Stesso discorso per quello che riguarda il contenimento del lavoro straordinario (al fine di favorire la stabilizzazione di precari) e la corretta applicazione degli inquadramenti. Nel corso dell'incontro sono stati affrontati molti temi, tra cui salute e sicurezza, riorganizzazione del lavoro portuale, competitività del sistema, tariffe e molto altro».

I rappresentanti di Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti hanno comunque precisato che l'incontro «ci ha permesso di riaprire il dialogo e di aprire un nuovo percorso per cercare di migliorare le condizioni di lavoro dei lavoratori. Si tratta senza dubbio - hanno affermato Gucciardo, Keszei e Vianello - di un primo passo importante. Il segnale concreto e forte che però avevamo chiesto nell'immediato non è purtroppo arrivato. Ringraziamo nuovamente l'authority per l'impegno profuso nel cercare di trovare una soluzione. Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti si dichiarano come sempre disponibili in ogni momento a tornare a sedersi nuovamente al tavolo per discutere con le organizzazioni datoriali».



