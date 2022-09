15 settembre 2022

Ad agosto il traffico dei container nel porto di Hong Kong è diminuito del -7,7%

Nei primi otto mesi di quest'anno calo del -4,4%

Lo scorso mese il porto di Hong Kong ha movimentato un traffico dei contenitori pari a 1,41 milioni di teu, volume che rappresenta un calo del -7,7% sull'agosto 2021, una diminuzione del -10,4% sull'agosto del 2020 quando gli effetti della pandemia di Covid-19 sull'economia erano più accentuati e con una flessione del -11,0% sull'agosto 2019 quando la crisi sanitaria non era ancora iniziata.

Nei primi otto mesi del 2022 lo scalo portuale cinese ha movimentato complessivamente 11,29 milioni di teu, con un calo del -4,4% sul corrispondente periodo del 2021, una contrazione del -4,1% sullo stesso periodo del 2020 e una riduzione del -7,7% sullo stesso periodo del 2019.



