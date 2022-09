16 settembre 2022

Ancora un primo trimestre di merci in calo nei porti greci

Nei primi tre mesi del 2022 movimentate 31,53 milioni di tonnellate di carichi (-8,6%)

Nel primo trimestre di quest'anno il traffico delle merci nei porti greci è stato di 31,53 milioni di tonnellate, volume - ha reso noto oggi l'istituto statistico ellenico - che rappresenta una diminuzione del -8,6% sui primi tre mesi del 2021. Il dato del primo trimestre del 2022 costituisce inoltre un calo del -18,3% sul primo trimestre del 2020 quando l'attività portuale risentiva maggiormente dell'impatto della pandemia di coronavirus sull'economia e una flessione del -11,3% sul primo trimestre del 2019 quando la crisi sanitaria non era ancora iniziata. È necessario risalire al primo trimestre del 2014, quando erano state movimentate 31,22 milioni di tonnellate di carichi, per trovare un volume di traffico inferiore totalizzato in questo periodo.

Nei primi tre mesi di quest'anno il solo traffico internazionale delle merci è stato di 25,39 milioni di tonnellate, in diminuzione del -10,0% sul primo trimestre del 2021, del -19,8% sul primo trimestre del 2020 e del -18,3% sul primo trimestre del 2019, di cui 14,48 milioni di tonnellate di merci allo sbarco (rispettivamente -11,0%, -22,4% e -20,1%) e 10,91 milioni di tonnellate all'imbarco (-8,6%, -16,1% e -15,8%). Il traffico nazionale è ammontato a 6,14 milioni di tonnellate (-2,3%, -11,5% e -13,3%).

Nel primo trimestre del 2022 il traffico dei passeggeri nei porti greci è stato di 3,85 milioni di persone, con un incremento del +91,9% sullo stesso periodo del 2021, una crescita del +2,1% sul primo trimestre del 2020 e un calo del -13,6% sui primi tre mesi del 2019. Il solo traffico internazionale è stato di 151mila passeggeri (+31,2%, +9,6% e -20,8%) e quello nazionale di 3,70 milioni di passeggeri (+95,6%, +1,8% e -13,3%).



