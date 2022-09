16 settembre 2022

Convegno “Riparazioni navali in crescita: investimenti per il futuro di Genova”

Si terrà il 23 settembre nel capoluogo ligure

Il prossimo 23 settembre a Genova, presso la sede dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale a Palazzo San Giorgio, si terrà un convegno dal titolo “Riparazioni navali in crescita: investimenti per il futuro di Genova” organizzato da Ente Bacini.

Programma

ore 9.30 Registrazione partecipanti 9.45 Saluti istituzionali

Marco Bucci, Sindaco di Genova

Giovanni Toti, Presidente Regione Liguria 10.00 Luca Ubaldeschi, Direttore Il Secolo XIX, intervista

Paolo Emilio Signorini, Presidente ADSP Mar Ligure Occidentale 10.30 Tavola rotonda

Riparazioni navali: crescita, sviluppo e lavoro per la città

Enrico Poggi, Segretario FILT CGIL Genova

Mauro Scognamillo, Segretario FIT CISL Genova

Roberto Gulli, Segretario UIL Trasporti Genova

Paolo Capobianco, Presidente sez. Riparatori Navali Confindustria Genova

Alessandro Terrile, Amministratore delegato Ente Bacini

modera Simone Gallotti, Il Secolo XIX 11.15 Simone Gallotti, Il Secolo XIX, intervista

Mauro Vianello, Presidente Ente Bacini 11.45 Tavola rotonda

Le sfide del futuro: sostenibilità, spazi e investimenti

Edoardo Rixi, candidato Lega Camera dei Deputati

Lorenzo Basso, candidato PD Senato della Repubblica

Raffaella Paita, candidata Azione-Italia Viva Senato della Repubblica

Luca Pirondini, candidato M5S Senato della Repubblica

modera Simone Gallotti, Il Secolo XIX 12.30 Light lunch



