20 settembre 2022

CEVA (gruppo CMA CGM) stringe un accordo con HMM per assicurarsi ulteriore capacità di trasporto marittimo containerizzato

L'intesa in vigore sino al 2025

CEVA Logistics, società di logistica del gruppo armatoriale francese CMA CGM, ha siglato un accordo pluriennale con la compagnia di navigazione containerizzata sudcoreana HMM per assicurarsi, come Non Vessel Operating Common Carrier, ulteriore capacità di trasporto marittimo sino al 2025. Lo scorso anno il volume di spedizioni marittime operato da CEVA Logistics è stato pari a circa 1,4 milioni di teu.







