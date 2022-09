20 settembre 2022

Gruber Logistics compra la tedesca Universal Transport

Il gruppo ha ora circa 2.200 dipendenti e presenta un fatturato di 650 milioni di euro

L'altoatesina Gruber Logistics ha comprato la tedesca Universal Transport dando vita ad un gruppo logistico con circa 2.200 dipendenti e un fatturato totale di 650 milioni di euro. I management delle due società si uniranno formando il nuovo board che sarà composto da quattro membri con l'obiettivo di perseguire il percorso di crescita intrapreso da Gruber Logistics per diventare, non solo nell'ambito dei carichi eccezionali in cui è specializzata l'azienda tedesca, uno dei principali operatori logistici europei.

Le due parti hanno evidenziato che la fusione rappresenta anche una risposta concreta alla crisi della capacità di autotrasporto in Europa per la mancanza di autisti, dal momento che Gruber Logistics può ora contare su quasi 700 camion e vantare una delle flotte più rilevanti in Europa.

«L'integrazione con Universal Transport - ha commentato l'amministratore delegato di Gruber Logistics, Martin Gruber - è un passo fondamentale nella storia di Gruber Logistics. E non intendo solo in termini di cifre economiche. Questa alleanza renderà i servizi di entrambe le società ancora migliori, più affidabili e più completi per i nostri clienti. Già oggi siamo a tutti gli effetti un'azienda internazionale, non solo in relazione alla presenza capillare sul territorio europeo e per la provenienza da diversi paesi delle persone che compongono il nostro management, ma non c'è dubbio che la forte presenza in Germania, principale mercato logistico europeo, darà nuovo impulso al processo di internazionalizzazione che potrà proseguire sia per crescita organica sia per ulteriori acquisizioni in altri paesi europei».





Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.







Indice Prima pagina Indice notizie



- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail