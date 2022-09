20 settembre 2022

I gruppi SBB Cargo e Posta sperimentano un prototipo di servizio ferroviario spola

L'obiettivo è di accelerare i processi logistici e trasportare più merci su rotaia

La società ferroviaria elvetica SBB CFF FFS Cargo e il gruppo postale svizzero Posta hanno avviato la sperimentazione di un prototipo di servizio ferroviario spola per il trasporto tra i grandi centri pacchi di Posta a Daillens, nel Cantone Vaud, a Härkingen, nel Cantone Soletta, e a Frauenfeld, nel Cantone Turgovia. L'obiettivo del progetto pilota è di accelerare i processi logistici e trasportare più merci su rotaia, riducendo così le emissioni di CO2.

Sulla linea ferroviaria sono state impiegate due locomotive Eem 923 a doppia alimentazione, una in testa e l'altra in coda al treno, e nel mezzo sei carri merci in grado di accogliere 12 container facilmente intercambiabili, in modo da comporre un treno merci in modo analogo a un treno passeggeri. I due partner hanno specificato che il treno è equipaggiato anche con l'accoppiamento automatico e con la prova automatica dei freni, che rappresentano il futuro del traffico merci su rotaia. Al capolinea non è quindi più necessario cambiare locomotiva e la doppia alimentazione permette alle composizioni di entrare direttamente nei terminal dei centri pacchi rendendo non più necessarie le operazioni di manovra e rendendo le procedure più veloci ed efficienti.

Il progetto pilota aveva l'obiettivo di misurare il potenziale di risparmio in termini di tempo e di calcolare il volume supplementare che è possibile trasferire su rotaia al fine di evitare i trasporti stradali e, di conseguenza, ridurre le emissioni di CO2. Il test doveva analizzare anche gli effetti che questa nuova procedura avrebbe sulla logistica del gruppo Posta se questo nuovo sistema venisse introdotto. Infine il progetto si prefiggeva di raccogliere esperienze con l'automazione della prova dei freni e dell'accoppiamento, in quanto i sistemi di automazione permettono di preparare i treni in maniera più rapida, flessibile e anche più sicura per il personale.

Spiegando che «l'analisi dei risultati consentirà di capire dove e come sia possibile e sensato impiegare i treni spola per il trasporto dei container», Johannes Cramer, responsabile Servizi logistici di Posta, ha specificato che «elemento centrale del trasporto su rotaia è la disponibilità di tracce più veloci».



