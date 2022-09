20 settembre 2022

Alstom fornirà a Polo Mercitalia altre 20 locomotive elettriche Traxx

Si aggiungeranno alle 40 già consegnate

Alstom fornirà all'operatore ferroviario Polo Mercitalia del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane venti locomotive elettriche di nuova generazione Traxx DC3, note in Italia come loco E494. La consegna di queste nuove 20 unità è prevista a partire dall'inizio del 2024 e sarà ultimata nel corso dello stesso anno. Si tratta di 20 unità aggiuntive nell'ambito del contratto firmato a dicembre 2017 da Mercitalia Rail. Alstom ha già consegnato 40 locomotive Traxx DC3, tutte in esercizio commerciale da oltre tre anni.

«Per rendere il trasporto ferroviario sempre più sostenibile ed efficiente - ha spiegato l'amministratore delegato di Mercitalia Logistics, Gianpiero Strisciuglio - è fondamentale rinnovare la nostra flotta di locomotori e carri. Nell'arco di dieci anni abbiamo previsto l'acquisto di 3.500 carri e più di 300 locomotive di nuova generazione, a minor impatto ambientale elettriche e ibride, tra cui queste 20. Si tratta di locomotive molto innovative perché possono essere equipaggiate per effettuare l'ultimo miglio ferroviario, penetrando direttamente, con un rapido cambio di alimentazione, in aree non elettrificate come i terminal inland e i porti, mettendo direttamente in connessione il trasporto ferroviario con altre modalità».

Tutte le locomotive Traxx DC3 progettate per il mercato italiano verranno prodotte nella sede Alstom di Vado Ligure.



