20 settembre 2022

ALIS, lo sciopero al porto di Livorno è controproducente per l'intero Paese

Di Caterina: la fase economica e sociale è già profondamente complessa e delicata per aziende, famiglie e cittadini

«In una fase economica e sociale già profondamente complessa e delicata per aziende, famiglie e cittadini, che sono colpiti da mesi dai rincari di materie prime, carburanti e prodotti energetici, il nostro settore del trasporto e della logistica resta determinante. È pertanto controproducente quanto sta avvenendo da giorni a Livorno, con uno sciopero che sta invece provocando ulteriori disagi e danni alle isole, le quali necessitano di regolari collegamenti ed approvvigionamenti, e all'intero Paese». Lo ha affermato Marcello Di Caterina, vicepresidente e direttore generale di ALIS (Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile), spiegando che «per questo, come ALIS, manteniamo la nostra posizione di contrarietà rispetto a qualsiasi forma di sciopero, stati di agitazione e sospensione delle attività e dei servizi di trasporto».

«Restiamo sempre più convinti - ha aggiunto Di Caterina - della necessità di favorire e proseguire, in tutto il territorio nazionale e nelle isole, il corretto svolgimento dei servizi offerti dal comparto logistico e la regolare consegna delle merci che, come sappiamo, sono stati durante l'emergenza, e restano tuttora fondamentali, per l'intero Paese e per la stabilità sociale ed economica».



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.







Indice Prima pagina Indice notizie



- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail