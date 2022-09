21 settembre 2022

Le polemiche sull'ingresso della COSCO nel mercato portuale tedesco ritardano l'acquisizione del 35% di CTT

La scadenza dell'accordo con HHLA è stata prorogata al 31 dicembre 2022

Il confronto in atto in Germania tra coloro che sono favorevoli all'ingresso del gruppo armatoriale cinese COSCO Shipping Holdings nel porto di Amburgo quale azionista di una delle società che gestisce un container terminal dello scalo e coloro che sono assolutamente contrari a questa variazione dell'assetto societario e, tout court, allo sbarco del gruppo cinese nel mercato portuale tedesco ha indotto, o meglio costretto, la COSCO Shipping Ports, la società terminalista controllata dal gruppo armatoriale cinese, a rinviare la scadenza fissata per la concretizzazione dell'acquisizione del 35% del capitale della società terminalista Container Terminal Tollerort (CTT) che gestisce l'omonimo terminal portuale ad Amburgo, dando esecuzione alla specifica intesa concordata esattamente un anno fa ( del 21 settembre 2021).

COSCO Shipping Ports ha comunicato che ad oggi non risultano soddisfatte alcune condizioni di chiusura dell'accordo, ma ha precisato che sia COSCO Shipping Ports, sia la sua società integralmente controllata Grand Dragon, che dovrebbe rilevare il 35% di CTT, sia la tedesca Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), che ha concordato la cessione di questa quota, sono intenzionate ad adoperarsi affinché l'accordo vada a buon fine con il completamento della transazione. A tale scopo, la scadenza per portare a successo l'intesa è stata prorogata al 31 dicembre prossimo.





