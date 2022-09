21 settembre 2022

ABB amplia la presenza nel settore ferroviario con l'acquisizione della PowerTech Converter

L'azienda tedesca fornisce convertitori di potenza ausiliari e servizi post-vendita

Il gruppo elvetico ABB ha annunciato un ampliamento della propria presenza nel settore ferroviario con l'acquisizione della PowerTech Converter (PTC), società parte del gruppo tedesco RCP che fornisce convertitori di potenza ausiliari e servizi post-vendita per il comparto ferroviario. I convertitori ausiliari sono un componente chiave di qualsiasi veicoli ferroviario in quanto forniscono potenza a sistemi vitali per il comfort dei passeggeri, come condizionamento dell'aria, illuminazione, sistemi di sicurezza e porte, oltre alla ricarica delle batterie.

PTC, che ha circa 280 impiegati e nel 2021 ha registrato 60 milioni di euro di ricavi, ha il quartier generale a Berlino e altri sedi a Holzkirchen in Germania e Mount Olive negli Stati Uniti. Secondo le previsioni, la chiusura della transazione è prevista nel quarto trimestre di quest'anno previa autorizzazione da parte delle autorità competenti e dell'antitrust.



