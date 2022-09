22 settembre 2022

In Brasile verranno privatizzati i sistemi portuali di Rio de Janeiro e di Parà

Saranno inclusi nel Programma Nazionale di Privatizzazione

I sistemi portuali brasiliani di Rio de Janeiro e di Parà verranno privatizzati. Martedì il consiglio del Programa de Parcerias de Investimento (PPI), il programma istituito nel 2016 con lo scopo di ampliare e rafforzare l'interazione tra lo Stato e il settore privato attraverso contratti di partenariato per la realizzazione di opere infrastrutturali pubbliche e l'attuazione di privatizzazioni, ha approvato i progetti per la privatizzazione della Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ) e della Companhia Docas do Pará (CDP), le società pubbliche che gestiscono i due sistemi portuali brasiliani. A seguito della delibera, i progetti saranno sottoposti all'approvazione della Presidenza della Repubblica per essere inclusi nel Programma Nazionale di Privatizzazione (PND).

Con la privatizzazione della CDRJ sarà proposta al settore privato la gestione degli scali portuali di Rio de Janeiro, Itaguaí, Niterói e Angra dos Reis, mentre la privatizzazione della CDP include l'assegnazione ai privati della gestione degli scali di Belém, Vila do Conde e Santarém.



