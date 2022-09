22 settembre 2022

Ad agosto il porto di Algeciras ha movimentato 417mila container (-0,6%)

Nei primi otto mesi do quest'anno il traffico containerizzato è stato pari a 3,2 milioni di teu (-0,2%)

Lo scorso mese il porto di Algeciras ha movimentato 9,00 milioni di tonnellate di merci, con una lieve progressione del +0,4% sull'agosto 2021. Nel solo settore dei container il traffico è diminuito del -0,3% essendo ammontato a 4,93 milioni di tonnellate, con una movimentazione di contenitori che è risultata pari a 417mila teu (-0,6%). In calo anche le rinfuse liquide con 2,56 milioni di tonnellate (-7,6%). In crescita, invece, le rinfuse secche con 152mila tonnellate (+228,7%) e le merci convenzionali con 832mila tonnellate (+21,7%).

Nei primi otto mesi del 2022 lo scalo portuale spagnolo ha movimentato complessivamente 72,17 milioni di tonnellate, con un aumento del +3,4% sul corrispondente periodo dello scorso anno. Nel segmento delle merci varie il volume totale è stato di 47,41 milioni di tonnellate (+0,5%), con un traffico containerizzato attestatosi a 37,51 milioni di tonnellate (-5,2%) con una movimentazione di contenitori pari a 3,17 milioni di teu (-0,2%) e con un traffico delle merci convenzionali di 9,90 milioni di tonnellate (+29,7%). Le rinfuse liquide hanno totalizzato 18,93 milioni di tonnellate (+1,5%) e quelle solide 1,06 milioni di tonnellate (+132,5%).









