26 settembre 2022

MSC decide di debuttare nel settore del trasporto aereo delle merci con la propria compagnia MSC Air Cargo

Avrà una flotta di quattro aeromobili Boeing 777-200F e sarà guidata da Jannie Davel

Il gruppo armatoriale elvetico Mediterranean Shipping Company (MSC)ha annunciato oggi di aver ha iniziato a sviluppare MSC Air Cargo, una nuova compagnia aerea del settore merci che il gruppo svizzero intende istituire - ha spiegato MSC - quale «nuova soluzione per rispondere alle richieste dei clienti e un servizio complementare all'offerta del trasporto merci via container». Assieme alla tedesca Lufthansa, in questi mesi MSC si era proposta per l'acquisizione della compagnia aerea italiana Ita Airways in lizza con la cordata costituita da Certares, Delta e Air France-Klm, quest'ultima scelta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, unico azionista della Ita Airways, per avviare una discussione più dettagliata.

Comunicando la decisione di dotarsi di una propria compagnia aerea, il gruppo elvetico ha precisato che MSC Air Cargo è in fase di sviluppo da diversi mesi e sarà operativa dall'inizio del 2023 dopo la consegna del primo dei quattro aeromobili Boeing 777-200F brandizzati MSC che saranno operati da Atlas Air, società del gruppo Atlas Air Worldwide Holdings, Inc.

Inoltre MSC ha annunciato la nomina di Jannie Davel, che ha già ricoperto incarichi in Delta Cargo, Emirates SkyCargo e DHL, con l'obiettivo di sviluppare l'attività di trasporto aereo merci e costruire il team che se ne occuperà.

«Siamo lieti - ha dichiarato l'amministratore delegato di MSC, Soren Toft - di annunciare lo sviluppo di MSC Air Cargo e di dare il benvenuto a Jannie Davel per guidare questa nuova ed entusiasmante realtà che sarà a disposizione di tutti i clienti di MSC. Si tratta del nostro debutto in questo mercato e abbiamo intenzione di continuare ad esplorare tutte le strade possibili per sviluppare il settore del cargo aereo e integrare così il nostro core business del trasporto merci via container».





