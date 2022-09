27 settembre 2022

Dal primo ottobre le pratiche del trasporto eccezionale nel porto della Spezia saranno digitalizzate

Verrà utilizzato il nuovo sistema “TEOnline”

L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale ha presentato alle associazioni dell'autotrasporto e a Confindustria La Spezia il nuovo sistema “TEOnline” adottato dall'ente per la gestione digitalizzata delle pratiche relative ai trasporti eccezionali nel porto della Spezia. Il portale, che ha già superato la fase sperimentale, sarà operativo a partire dal prossimo primo ottobre e sarà accessibile con pochi click dal sito web dell'AdSP, rendendolo disponibile anche su tablet e smartphone.

Il software è stato acquisito dall'ente portuale ligure attraverso un accordo di riuso con la Città Metropolitana di Venezia, che ne detiene la proprietà e lo mette a disposizione delle pubbliche amministrazioni. La società Berenice International Group di Padova lo ha poi adattato alle specifiche esigenze dell'ente spezzino e reso completamente conforme alla complessa normativa in materia.

Il nuovo portale TEOnline consentirà di soppiantare la procedura di rilascio dell'autorizzazione di ingresso e transito portuale dei camion con trasporti eccezionali, finora gestita attraverso una moltitudine di documenti cartacei, con una completamente digitale. Il nuovo software permetterà di abbattere sensibilmente i tempi di esecuzione del ciclo autorizzativo a vantaggio di tutti i soggetti coinvolti, e di aumentare l'efficienza amministrativa della Autorità di Sistema Portuale.

«Con l'introduzione del sistema TEOnline - ha spiegato il presidente dell'AdSP, Mario Sommariva - digitalizzeremo circa 1.000 pratiche di richiesta e autorizzazione al transito di trasporto eccezionale, che ci pervengono ogni anno e che rappresentano un importante segmento del porto della Spezia. Questa scelta rientra nel programma digitale che ci siamo prefissati per sviluppare i nostri servizi e supportare il settore dell'autotrasporto, nel rispetto dell'accordo sottoscritto lo scorso 2 agosto con tutte le associazioni del settore, rappresentanti sindacali e operatori del sistema portuale. Grazie all'impegno del nostro personale, con questa implementazione compiamo un ulteriore passo in avanti nella semplificazione amministrativa e nella collaborazione tra enti, in linea con i principi base del PNRR. A breve compiremo altre importanti innovazioni, con l'obiettivo di rendere il porto sempre più resiliente e capace di rispondere alle esigenze dei nostri stakeholder e dei nostri mercati di riferimento».



