27 settembre 2022

Accordo MAN Energy Solutions - ABB per la decarbonizzazione dello shipping

Verrà realizzato un sistema di propulsione dual-fuel elettrico in grado di ottimizzare le prestazioni

La tedesca MAN Energy Solutions e l'elvetica ABB hanno siglato un accordo per la decarbonizzazione dello shipping che prevede la collaborazione volta alla realizzazione di un sistema di propulsione navale dual-fuel elettrico (DFE+) per le unità FSRU e per le navi per il trasporto di gas naturale liquefatto. Le soluzioni di decarbonizzazione saranno basate sul nuovo motore MAN 49/60DF prodotto dall'azienda tedesca e sul sistema di distribuzione e controllo dell'energia Dynamic AC sviluppato dal gruppo svizzero. Lo scopo della collaborazione include la realizzazione congiunta di uno studio preliminare, con i partner che condivideranno dati tecnici e discuteranno di interfacce e integrazione dei sistemi. Inoltre MAN Energy Solutions e ABB prevedono di promuove congiuntamente il sistema presso i clienti.

«Le più avanzate normative sulle emissioni - ha spiegato il direttore commerciale di ABB Marine & Ports, Rune Lysebo - richiedono continue innovazioni nella propulsione navale. Per essere a prova di futuro, le navi che vengono costruite oggi devono poter fare affidamento sulla flessibilità dell'approvvigionamento energetico. Il nuovo sistema di alimentazione e propulsione sarà ottimizzato in quanto ad efficienza e conformità e avrà la flessibilità necessaria per ottenere le migliori prestazioni».



