27 settembre 2022

Nuovo servizio intermodale di Arcese tra il centro-sud Italia e i principali centri industriali in Polonia e Repubblica Ceca

Dal prossimo mese la frequenza sarà di tre partenze settimanali

Il gruppo logistico Arcese ha organizzato un servizio di trasporto intermodale che collega il centro-sud Italia con la regione della Slesia in Polonia e il nord est della Repubblica Ceca che è realizzato con un proprio company train multi-commodity e multi-cliente. Il servizio ferroviario collega i terminal di Manopello - Interporto D'Abruzzo e Ostrava-Mosnov, gestito da Innofreight, ed è operato dai partner Captrain Italia in collaborazione con Sangritana, Budamar Logisitcs e CD Cargo.

Attualmente sono previste due partenze settimanali con tempi di transito di 4-5 giorni door-to-door esclusivamente con semirimorchi mega XLS. La previsione è di aumentare la frequenza già dal prossimo mese a tre partenze settimanali roundtrip.

Illustrando le motivazioni che hanno indotto l'azienda ad istituire il nuovo servizio, Emanuele Arcese, direttore Road Freight FTL di Arcese - ha spiegato che «al centro della strategia intermodale di Arcese vi è il rafforzamento del network sull'asse nord-sud e l'espansione della rete su assi con grande potenziale di crescita come il sud-est, il sud-ovest e il nord-est dell'Europa. Non solo: questo sviluppo per Arcese vuol dire investire in company train in grado di garantire capacità di carico e competitività ai clienti, nel rafforzare collaborazioni con partner chiave a livello europeo oltre che nella standardizzazione della flotta di semirimorchi».



