28 settembre 2022

Approvato il bilancio di sostenibilità 2021 dell'AdSP della Sardegna

Ok al piano per la formazione professionale volta alla riqualificazione del personale delle imprese portuali

Ieri il Comitato di gestione e l'Organismo di partenariato della risorsa mare dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna hanno approvato il bilancio di sostenibilità 2021 dell'ente, che gestisce otto porti dell'isola che nell'anno hanno movimentato 44 milioni di tonnellate di merci e 4,8 milioni passeggeri. Il documento evidenzia la ricaduta economica sul territorio isolano del sistema portuale, con il 48% dei fornitori del territorio sardo individuati con procedure ad evidenza pubblica. Per quanto riguarda il valore economico direttamente generato nel 2021, è ammontato a 52 milioni e mezzo di euro, con una distribuzione all'esterno superiore ai 39 milioni. Viene inoltre rimarcato l'enorme l'impatto delle somme previste per opere sbloccate nel 2021 nel sistema e, dunque, nell'economia locale e nazionale: circa 270 milioni di euro, cifra pari a circa il 27% dell'importo totale delle risorse previste dalle AdSP italiane per interventi nei porti.

Sul lato ambientale, il documento spiega che l'AdSP ha gradualmente raggiunto il 100% di utilizzo di energia rinnovabile e nella differenziazione dei rifiuti prodotti e raccolti, pari a 494 tonnellate annue. In ambito lavorativo interno all'ente portuale, la fotografia del 2021 ritrae 79 dipendenti all'attivo, 99% dei quali a tempo indeterminato ed una componente femminile impiegata pari al 45,6 per cento.

Nel corso della riunione il Comitato di gestione ha adottato anche il Piano operativo di intervento di sistema 2022 (POI), documento finalizzato alla formazione professionale per la riqualificazione del personale delle imprese portuali. Obiettivo del piano per il 2022, lo stanziamento di 220mila euro per una prima “Formazione operativa”, costituita da corsi specifici professionali (per gruisti, carrellisti, palisti, rallisti), oltre alla possibilità di acquisire patenti specifiche (C+E+CQC) indispensabili per la guida di mezzi portuali sulla viabilità ordinaria interna ed esterna dei porti, senza tralasciare corsi base di inglese utili allo scambio di comunicazioni porto-nave.



