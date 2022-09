30 settembre 2022

Prosegue il trend di crescita dei risultati del gruppo crocieristico Carnival

Weinstein: con le prenotazioni ora siamo molto più avanti rispetto ai rilevanti livelli del 2019

È proseguito nel periodo giugno-agosto di quest'anno, trimestre che è il terzo dell'esercizio fiscale del gruppo Carnival Corporation, il rialzo dei risultati finanziari registrati dal gruppo crocieristico statunitense dopo lo “tsunami” provocato dall'impatto sull'azienda della crisi sanitaria mondiale del Covid-19. Nel terzo trimestre dell'anno fiscale 2022 i ricavi sono ammontati a 4,30 miliardi di dollari, con un incremento del +668,5% sullo stesso trimestre dell'esercizio precedente, un aumento del +13.787,1% sul terzo trimestre dell'esercizio 2020 quando l'attività era pressoché ferma a causa della crisi del coronavirus e con una flessione del -34,1% rispetto al terzo trimestre dell'esercizio 2019 quando l'emergenza sanitaria non era ancora iniziata. I ricavi totalizzati nel terzo trimestre dell'esercizio 2022 sono ripartiti in 2,59 miliardi generati dalla vendita delle crociere (rispettivamente +756,4%; la vendita era cessata nel terzo trimestre 2020; -42,0%) e 1,71 miliardi derivanti dalle vendite a bordo della navi della flotta (+604,1%; +5.419,4%; -7,8%).

Nel periodo giugno-agosto di quest'anno i costi operativi del gruppo si sono attestati a 4,58 miliardi di dollari (+76,1%; +94,0%; -1,2%). All'aumento delle spese ha contribuito il rincaro del prezzo del combustibile che nel periodo è risultato pari a 958 dollari per tonnellata di fuel consumato dalle navi, il +78,4% in più rispetto al terzo trimestre dell'esercizio 2021 e rispettivamente il +158,2% e +96,7% sugli stessi periodi degli esercizi 2020 e 2019.

Risultato operativo e risultato economico netto sono stati entrambi di segno negativo e pari a -279 milioni e -770 milioni di dollari rispetto a risultati anch'essi di segno negativo e pari a -2,06 miliardi e -2,84 miliardi nel terzo trimestre dell'esercizio 2021 e pari a -2,33 miliardi e -2,86 miliardi nel terzo trimestre dell'esercizio 2020, mentre il terzo trimestre dell'esercizio 2019 era stato archiviato con un utile operativo di 1,89 miliardi di dollari ed un utile netto di 1,78 miliardi.

Nel terzo trimestre dell'esercizio 2022 la flotta del gruppo ha ospitato 2,57 milioni di passeggeri rispetto a 340mila nello stesso periodo dell'esercizio precedente e a 3,75 milioni nel terzo trimestre dell'esercizio 2019.

«Durante il nostro terzo trimestre - ha sottolineato l'amministratore delegato di Carnival Corporation, Josh Weinstein - la nostra attività è proseguita nella sua traiettoria positiva, arrivando ad oltre 300 milioni di EBITDA rettificato e raggiungendo quasi il 90% di occupazione nelle nostre partenze di agosto. Andando avanti nell'anno continuiamo a colmare il divario rispetto al 2019, incrementando l'occupazione su una capacità che è maggiore e a costi unitari inferiori. Da quando il mese scorso abbiamo annunciato l'allentamento dei nostri protocolli (le misure adottate per la pandemia, ndr), abbiamo assistito - ha spiegato Weinstein - ad un significativo miglioramento dei volumi di prenotazioni ed ora siamo molto più avanti rispetto ai rilevanti livelli del 2019. Prevediamo di sfruttare ulteriormente questo slancio con rinnovati sforzi per generare domanda».







