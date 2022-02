24 febbraio 2022

Coin ceremony per Explora I

È la prima di quattro navi da crociera di lusso ordinate da MSC Crociere a Fincantieri

Oggi nel cantiere navale di Fincantieri a Monfalcone si è svolta la “cerimonia della moneta” di Explora I, la prima delle quattro navi da crociera di lusso ordinate dalla divisione crociere del gruppo MSC per il nuovo brand di lusso Explora Journeys ( del 18 ottobre 2018, 14 marzo e 11 settembre 2019). La costruzione della nave è iniziata lo scorso giugno è l'unità entrerà in servizio a maggio del 2023. In parallelo prosegue la costruzione di Explora II, seconda nave del nuovo brand che ha iniziato a prendere forma, a ottobre 2021, nel cantiere di Castellammare di Stabia e che verrà consegnata nell'autunno del 2024 dal cantiere di Sestri Ponente. Le ultime due unità si prevede entreranno in servizio nel 2025 e nel 2026.

In occasione della cerimonia Pierfrancesco Vago, presidente esecutivo di MSC Crociere, ha sottolineato che «soltanto per la costruzione delle otto navi Seaside e Explora della divisione crociere del gruppo, l'investimento complessivo ammonta a quasi sei miliardi di euro, generando un impatto economico complessivo per l'Italia di 27 miliardi di euro. Le attività del gruppo in Italia - ha aggiunto - non riguardano soltanto la costruzione delle navi, ma arrivano ad interessare numerosi altri comparti dell'industria e generano ricadute a beneficio di tutto il “sistema Paese”. A livello occupazionale il gruppo MSC attualmente impiega circa 15.000 dipendenti in Italia».



