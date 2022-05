30 maggio 2022

Varata la prima delle quattro nuove navi da crociera di lusso di Explora Journeys

È in costruzione nel cantiere di Monfalcone della Fincantieri

Oggi nel cantiere navale di Monfalcone della Fincantieri è stata varata Explora I, la prima delle quattro navi da crociera di lusso ordinate al gruppo cantieristico italiano dalla divisione crociere del gruppo MSC per il nuovo brand di lusso Explora Journeys con un investimento di oltre due miliardi di euro ( del 14 marzo 2019). La nuova nave, la cui costruzione è iniziata a giugno 2021, entrerà in servizio alla fine di maggio del 2023. In parallelo prosegue la costruzione di Explora II, seconda nave del nuovo brand che ha iniziato a prendere forma e che verrà consegnata nell'estate del 2024.

Le navi avranno una stazza lorda di circa 64.000 tonnellate e saranno dotate delle più recenti tecnologie disponibili, anche sotto il profilo ambientale e della sostenibilità.





