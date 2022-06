28 giugno 2022

Ok di Bruxelles ad un nuovo programma italiano di aiuti al trasporto marittimo di cabotaggio

Ha un valore di circa 40 milioni di euro

Oggi la Commissione Europea ha approvato un programma italiano del valore di circa 40 milioni di euro di aiuti a sostegno del trasporto marittimo di cabotaggio e di altri servizi marittimi nel contesto della pandemia di coronavirus che si aggiunge al programma del valore di 119 milioni di euro autorizzato da Bruxelles lo scorso 5 maggio ( del 5 maggio 2022).

Nell'ambito della nuova misura, che è stata approvata nell'ambito del quadro temporaneo degli aiuti di Stato, l'aiuto consisterà in indennità salariali sotto forma di esenzione dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per il periodo compreso tra il primo agosto 2020 e il 31 dicembre 2021. Obiettivo della misura è ridurre il costo del lavoro a carico dei beneficiari, aiutandoli a soddisfare le loro esigenze di liquidità e continuare le loro attività durante e dopo la pandemia. Il regime mira anche a preservare i livelli occupazionali e ad evitare licenziamenti.



