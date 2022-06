29 giugno 2022

Helsinki Shipyard conferma la vendita della nuova nave da crociera SH Vega alla Swan Hellenic

La compagnia cipriota diverrà unica proprietaria dell'unità

Il cantiere navale Helsinki Shipyard ha confermato che la nave da crociera SH Vega, costruita dallo stabilimento finlandese e ultimata lo scorso maggio, sarà venduta alla Swan Hellenic, compagnia a cui la nave era originariamente destinata. La consegna della nave era stata bloccata in quanto la TLK Europe della russa GTLK, che finanziava la costruzione, a causa delle sanzioni contro la Russia non aveva potuto rispettare i termini dei pagamenti ( del 20 giugno 2022). Swan Hellenic è stata dichiarata vincitrice della gara indetta per trovare un acquirente della SH Vega e diverrà unica proprietaria della nave che inizierà l'attività nella seconda metà del prossimo mese.



