30 giugno 2022

Rimorchiatori Mediterranei porta a termine l'acquisizione di Keppel Smit Towage e Maju Maritime

Con l'operazione diventa il terzo operatore di rimorchio portuale al mondo

Rimorchiatori Mediterranei, società partecipata al 65% dal gruppo Rimorchiatori Riuniti e al 35% da DWS Infrastructure, ha portato a termine l'acquisizione da Smit Singapore e KS Investments del 100% di Keppel Smit Towage e di Maju Maritime, due dei maggiori fornitori di servizi di rimorchio portuale operanti a Singapore e in Malesia ( del 15 novembre 2021 e 24 maggio 2022).

La flotta delle società acquisite, che complessivamente generano un fatturato di oltre 60 milioni di dollari di Singapore, è formata da circa 60 rimorchiatori tecnologicamente avanzati. Con il closing dell'acquisizione il gruppo Rimorchiatori Mediterranei diventa il terzo operatore di rimorchio portuale al mondo con una flotta di circa 170 rimorchiatori operanti in tre continenti (Europa, Asia e Sud America) e oltre 1.000 dipendenti. Keppel Smit Towage e Maju Maritime continueranno ad operare nei rispettivi mercati mantenendo inalterati governance e assetti operativi.

«Grazie all'acquisizione di Keppel Smit Towage e di Maju Maritime - ha dichiarato l'amministratore delegato di Rimorchiatori Mediterranei, Matteo Coppari - il nostro gruppo consolida ulteriormente il proprio posizionamento internazionale tra i leader del rimorchio portuale, diventando uno dei principali operatori anche nel sud-est asiatico con circa 60 unità operanti tra Singapore e Malesia». «Questa operazione - ha aggiunto l'amministratore delegato del gruppo Rimorchiatori Riuniti, Gregorio Gavarone - rappresenta un passo fondamentale nel percorso di crescita di Rimorchiatori Mediterranei che ha visto negli anni numerose acquisizioni in Italia, Grecia, Malta, Colombia e Norvegia».



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.







Indice Prima pagina Indice notizie



- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail