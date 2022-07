1 luglio 2022

A maggio il traffico delle merci nel porto di Genova è aumentato del +2,7% e in quello di Savona-Vado del +24,3%

Complessivamente il volume di carichi movimentato dai due scali risulta superiore a quello pre-pandemia

Lo scorso maggio i porti di Genova e Savona-Vado Ligure gestiti dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale hanno movimentato complessivamente 6,23 milioni di tonnellate di merci, volume che rappresenta un incremento del +7,2% sul maggio 2020, un rialzo del +48,0% sul maggio 2020 quando gli effetti della pandemia di Covid-19 avevano pesantemente colpito l'attività dei due scali liguri e con una crescita del +5,0% sul maggio dell'anno pre-crisi sanitaria del 2019.

A maggio 2022 il solo porto di Genova ha movimentato complessivamente 4,71 milioni di tonnellate di carichi, con una progressione del +2,7% sul maggio 2021, del +47,0% sul maggio 2021 e del +2,0% sul maggio 2019. La sola quota delle merci varie è stata di 3,15 milioni di tonnellate (rispettivamente +7,4%, +41,3% e +0,7%), di cui 2,26 milioni di tonnellate di merci in container (+5,9%, +41,1% e +1,2%) realizzate con una movimentazione di contenitori pari a 236mila teu (-1,7%, +43,7% e +1,5%) e 893mila tonnellate di merci convenzionali (+11,3%, +41,7% e -0,6%). Nel comparto delle rinfuse liquide, gli oli minerali sono ammontati a 1,20 milioni di tonnellate (-4,4%, +85,7% e +16,4%) e gli altri carichi a 54mila tonnellate (-32,1%, -4,5% e -23,8%), incluse 36mila tonnellate di prodotti chimici (-33,6%, +15,8% e -38,6%) e 18mila tonnellate di oli vegetali e vino (-28,8%, -28,9% e +44,1%). Il traffico commerciale di rinfuse solide è stato di 117mila tonnellate (+74,5%, +79,4% e +45,5%) e quello industriale di 118mila tonnellate (-38,4%, +5,1% e -46,3%).

Lo scorso maggio il traffico dei passeggeri dei traghetti nel porto del capoluogo ligure è stato di 100mila persone (+102,0%, +968,4% e +4,8%) e quello dei passeggeri delle navi da crociera di 56mila persone, volume di traffico che - se a maggio 2020 era fermo a causa della pandemia - rappresenta un incremento del +198,5% sul maggio 2021 e un calo del -62,5% sul maggio 2019.

Più accentuata, a maggio 2022, la crescita del traffico delle merci nel porto di Savona-Vado che ha movimentato 1,52 milioni di tonnellate, con incrementi del +24,3% sul maggio 2021, del +51,8% sul maggio 2020 e del +17,0% sul maggio 2019. Nel segmento delle merci varie il dato globale è stato di 689mila tonnellate (+17,1%, +59,3% e +37,9%), di cui 257mila tonnellate di merci containerizzate (+11,5%, +97,8% e +346,4%) totalizzate con una movimentazione di container pari a 21mila teu (+6,7%, +77,6% e +260,2%). Sostenuta anche la crescita delle rinfuse liquide attestatesi a 662mila tonnellate (+37,3%, +44,7% e +42,9%). Le rinfuse solide sono state pari a 156mila tonnellate (+6,7%, +42,2% e -53,4%).

Lo scorso maggio nel porto di Savona i traffici di passeggeri dei traghetti e delle crociere sono stati pari rispettivamente a 22mila e 45mila persone, con aumenti del +517,9% e +352,3% sul maggio 2021 e con variazioni del +47,95 e -34,1% sul maggio 2019, mentre queste attività a maggio 2020 erano ferme a causa della crisi sanitaria.





