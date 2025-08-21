Crescita dei risultati finanziari semestrali della cinese OOIL

Nel primo semestre del 2025, periodo nel quale la flotta della
compagnia ha trasportato più di 3,9 milioni di container teu
con un incremento del +6,8% sulla prima metà dello scorso
anno, con un rialzo del +4,4% nel solo secondo trimestre
(
del 14
luglio
2025), i ricavi della Orient Overseas (International)
Limited (OOIL) di Hong Kong sono ammontati a 4,88 miliardi di
dollari USA, con un incremento del +5,0% sui primi sei mesi del
2024, di cui 3,83 miliardi generatisi in Asia (+4,5%), 568,5 milioni
in Europa (+1,3%), 324,6 milioni nelle Americhe (+15,2%) e 153,5
milioni in Australia e Africa (+11,5%). OOIL, che è
controllata dal gruppo armatoriale cinese COSCO Shipping Holdings,
opera principalmente servizi marittimi containerizzati con il
marchio Orient Overseas Container Line (OOCL) e servizi logistici
con il marchio OOCL Logistics.
Nel primo semestre di quest'anno il valore del margine operativo
lordo si è attestato a 1,47 miliardi di dollari (+14,8%) e
quello dell'utile operativo a 985,0 milioni (+17,1%). Il periodo è
stato archiviato con un utile netto di 955,1 milioni di dollari
(+14,5%).
Nel corso della prima metà del 2025 OOCL ha preso in
consegna cinque nuove portacontainer da 16.828 teu che sono state
immesse sulle rotte transpacifiche e ha emesso ordini per 14 nuove
portacontenitori da 18.500 teu dual-fuel che potranno essere
alimentate con metanolo e che saranno prese in consegna tra il 2028
e il 2029
(
del 29
aprile 2025).