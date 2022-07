5 luglio 2022

Il 12 luglio a Roma si terrà l'assemblea di Assarmatori

Evento sul tema “Le sfide dello shipping sostenibile”

Il prossimo 12 luglio al Grand Hotel Parco dei Principi a Roma si svolgerà l'assemblea annuale di Assarmatori, l'associazione che rappresenta armatori italiani, dell'Unione Europea e di paesi terzi che operano in Italia servizi marittimi regolari di linea. Tema dell'incontro sarà “Le sfide dello shipping sostenibile”.



Programma

10.00 Welcome coffee 10.30 Apertura dei lavori

Relazione del Presidente di Assarmatori, Stefano Messina

Intervento del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini

Consegna Premio Assarmatori 2022 11.45 Tavola rotonda

Fabrizio Palenzona, Vice Presidente Nazionale Confcommercio e Presidente onorario Conftrasporto

Antonio Gozzi, CEO Gruppo Duferco e Presidente Federacciai

Luigi Ferraris, Amministratore Delegato Ferrovie dello Stato Italiane

Achille Onorato, Amministratore Delegato Moby S.p.A.

Francesco Isola, President & CEO KCN - Kalypso Compagnia di Navigazione S.p.A.

Modera: Mariangela Pira, SkyTG24 13.30 Light lunch



