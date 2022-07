PIL ordina a Yangzijiang Shipbuilding la costruzione di quattro portacontainer da 8.000 teu

Verranno prese in consegna nel corso del 2025

La Pacific International Lines (PIL) di Singapore ha ordinato al cantiere navale cinese Yangzijiang Shipbuilding la costruzione di quattro portacontainer dual-fuel da 8.000 teu che potranno essere alimentate a gas naturale liquefatto e potranno essere attrezzate anche per utilizzare l'ammoniaca come combustibile. Le nuove navi verranno prese in consegna nel corso del 2025.

La commessa segue l'ordine emesso lo scorso marzo dalla PIL nei confronti del cantiere cinese Jiangnan Shipyard per la costruzione di quattro portacontenitori della stessa tipologia ma della capacità di 14.000 teu ( del 4 marzo 2022).