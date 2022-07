8 luglio 2022

Il 20 luglio GNV inaugurerà un nuovo servizio marittimo tra Spagna e Marocco

La nave ro-pax “Aurelia” sarà impiegata tra i porti di Almeria e Nador

Il prossimo 20 luglio la compagnia di navigazione italiana inaugurerà una nuova linea giornaliera che collegherà Spagna e Marocco, con 10 partenze a settimana dai porti di Almeria e Nador. Il servizio sarà operato dalla nave ro-pax Aurelia, della capacità di rotabili pari ad oltre 1.000 metri lineari e 650 auto e in grado di ospitare sino a 2.260 passeggeri.

GNV ha evidenziato che la nuova linea rafforzerà la presenza della compagnia del gruppo MSC nel mercato spagnolo, dove è già presente con le linee da Valencia e Barcellona con le Isole Baleari, e arricchirà ulteriormente i collegamenti tra Spagna e Marocco operativi dal 2007. Infatti GNV ha recentemente consolidato la sua presenza nel Paese africano con l'aumento di capacità di trasporto sulle linee Barcellona-Tangeri e Barcellona-Nador, oltre alle linee Genova-Tangeri, Sete-Tangeri e Sete-Nador operate dall'Italia e dalla Francia.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.







Indice Prima pagina Indice notizie



- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail