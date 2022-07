11 luglio 2022

A fine anno nella flotta di Saipem entrerà il nuovo jack-up Perro Negro 11

Costruito da CIMC Raffles, è stato noleggiato per cinque anni più due in opzione dall'azienda italiana

Venerdì scorso nel cantiere navale di Longkou della cinese CIMC Raffles si è svolta la cerimonia di battesimo del nuovo jack-up Perro Negro 11 che a fine anno entrerà a far parte della flotta di perforazione della Saipem. La nave è stata ordinata dalla Ocean Challenger di Singapore, la società di gestione patrimoniale dello stesso gruppo cinese China International Marine Containers (CIMC), ed è stato preso a noleggio su base bareboat dall'azienda italiana nell'ambito di un contratto della durata di cinque anni consecutivi, con ulteriori due anni in opzione, per lavori di perforazione nell'area del Golfo Persico sfruttando l'andamento positivo del mercato di riferimento.

Saipem ha reso noto che in occasione di questo incontro è stato anche siglato un memorandum of understanding tra CMC Raffles e Saipem al fine di esplorare nuove collaborazioni nei settori “Offshore drilling”, “Offshore construction” e “New Energies”.



