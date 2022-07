18 luglio 2022

Nel primo semestre di quest'anno il porto di Valencia ha movimentato 2,6 milioni di container (-6,6%)

Nel solo secondo trimestre il calo è stato del -3,6%

Nel primo semestre di quest'anno il sistema portuale di Valencia, che è costituito dagli scali di Valencia, Sagunto e Gandía, ha movimentato 41,6 milioni di tonnellate di merci, con un calo del -2,4% sulla prima metà del 2021. Nel solo porto di Valencia il traffico totale è stato di 37,0 milioni di tonnellate (-5,6%), di cui 29,8 milioni di tonnellate di merci containerizzate realizzate con una movimentazione di container pari a 2,6 milioni di teu (-6,6%), 5,5 milioni di tonnellate di merci convenzionali (+6,6%), 776mila tonnellate di rinfuse solide (+1,0%) e 662mila tonnellate di rinfuse liquide (-6,5%).

Nel solo secondo trimestre del 2022 il porto di Valencia ha movimentato 19,5 milioni di tonnellate di carichi, con una diminuzione del -2,7% sul periodo aprile-giugno dello scorso anno. Le merci in container sono state pari a 16,7 milioni di tonnellate (-5,0%) e sono state totalizzate con una movimentazione di contenitori pari a meno di 1,4 milioni di teu (-3,6%). Rinfuse liquide e solide sono aumentate rispettivamente del +1,0% e +13,1% attestandosi a 375mila e 404mila tonnellate.



