20 luglio 2022

Un rapporto del MIMS conferma la crescita del traffico dei traghetti nel secondo trimestre del 2022

Risulta superiore al livello pre-pandemia. In ripresa le crociere, anche se ancora inferiori ai dati del 2019

Il secondo Report dell'Osservatorio sulle tendenze della mobilità di passeggeri e merci, che è elaborato dall'Osservatorio sulle tendenze di mobilità durante l’emergenza sanitaria del Covid-19 predisposto dalla Struttura Tecnica di Missione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, evidenzia una netta ripresa della domanda per tutte le modalità di trasporto nel corso del secondo trimestre del 2022 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con aumenti per i vari comparti compresi tra il +3% per il traffico aereo di merci e il +573% per i servizi crocieristici.

Fortissime variazioni positive si registrano per l'Alta Velocità (+212%) e per il trasporto aereo di passeggeri (+447%). In crescita risulta anche il trasporto pubblico locale, con un aumento degli utenti pari al +18%, e l'autotrasporto delle merci (+7%). Quest'ultimo, assieme al trasporto aereo delle merci e al traffico dei traghetti, supera i livelli del 2019. Scarti inferiori al +10% rispetto ai valori pre-pandemici si registrano, invece, per il trasporto stradale con veicoli leggeri, per la domanda di servizi ferroviari intercity e per i flussi di passeggeri del trasporto pubblico locale.

In particolare, confrontando i dati del secondo trimestre 2022 con quelli pre-Covid (stesso periodo del 2019), il Report trimestrale, pubblicato oggi e basato sui dati messi a disposizione dagli operatori multimodali nazionali, dalle Direzioni Generali del MIMS e da quelli contenuti nei database open source dei principali player nazionali e internazionali della mobilità, rileva che il traffico stradale di veicoli pesanti presenta un'accelerazione degli spostamenti, ormai stabilmente superiori a quelli del 2019 (+3% sulla rete autostradale e +6% su quella ANAS). Per il traffico stradale e ferroviario di passeggeri il livello del secondo trimestre è ancora inferiore a quello del 2019 (con valori compresi rispettivamente tra il -3% e il -21%), ma per entrambi i flussi si nota un netto miglioramento rispetto alla situazione rilevata nel primo trimestre 2022. Infatti, il settore stradale recupera quattro punti percentuali sulla rete ANAS e cinque sulla rete autostradale, mentre quello ferroviario registra un incremento di 21 e 18 punti percentuali per i servizi rispettivamente di Alta Velocità e Intercity. Nel trasporto pubblico locale la domanda di mobilità dei passeggeri nel secondo trimestre 2022 risulta ancora inferiore di circa il -8% (quasi il -20% nel solo trasporto ferroviario regionale) rispetto allo stesso periodo del 2019, ma anche in questo caso si nota una netta ripresa in confronto a quanto rilevato nel primo trimestre 2022 (+17 punti percentuali).

Nel bimestre aprile-maggio di quest'anno, il trasporto aereo dei passeggeri mostra un aumento del +447% rispetto allo stesso periodo del 2021, anche se i flussi risultano ancora inferiori del -13% a quelli pre-pandemia. Parallelamente, il trasporto aereo delle merci registra un aumento del +2% rispetto al corrispondente periodo del 2019 e un aumento del +3% rispetto allo stesso bimestre del 2021.

Per quanto riguarda il traffico marittimo sui traghetti, nel periodo aprile-maggio 2022 si rileva un aumento del +7% rispetto al dato pre-pandemia e un aumento del +84% rispetto allo stesso periodo del 2021. Per le crociere, il traffico nel periodo aprile-maggio 2022 segna un aumento del +573% rispetto allo stesso bimestre dell'anno precedente, anche se appare ancora inferiore del -59% rispetto a quello del 2019.













