21 luglio 2022

Nuovo servizio intermodale Interporto Bologna - Gioia Tauro per il trasporto di container MSC

È effettuato da tre coppie di treni a settimana

Dallo scorso 4 luglio fra l'Interporto di Bologna e il terminal di San Ferdinando a Gioia Tauro è attivo un nuovo servizio intermodale di Terminali Italia (gruppo FS) che viene effettuato da tre coppie di treni a settimana gestiti da Ferrotramviaria per Medway che trasportano container marittimi del gruppo MSC. Il treno parte da Bologna in direzione Gioia Tauro lunedì, mercoledì e venerdì e in senso opposto, da San Ferdinando in direzione Bologna, martedì, giovedì e sabato.

Il nuovo servizio - ha evidenziato Giuseppe Dall'Asta, direttore di Interporto Bologna - «rappresenta un tassello che arricchisce ulteriormente il nostro reticolo ferroviario e conferma il ruolo del nodo logistico di Bologna come uno snodo fondamentale di collegamento tra il nord e il sud Europa. Questi importanti risultati sono il frutto del lavoro di squadra e degli sforzi messi in campo negli ultimi anni da Terminali Italia e da Interporto Bologna, uniti da una partnership strategica volta a sviluppare il traffico del nodo. Continueremo a lavorare per trasferire altra merce dalla gomma al ferro, liberare le strade dai camion e contribuire all'obiettivo del Green Deal Europeo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050».



