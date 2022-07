26 luglio 2022

Joint venture di EGAS, Leth e Kanfer Shipping per il bunkeraggio di GNL nei porti egiziani

La società noleggerà un nuova bettolina ordinata dalla compagnia norvegese lo scorso anno

Le egiziane Egyptian Natural Gas Holding Company (EGAS) e Leth Suez Transit e la norvegese Kanfer Shipping hanno sottoscritto recentemente un memorandum of undertanding per istituire servizi di bunkeraggio di gas naturale liquefatto nei porti egiziani sul Mediterraneo e sul Mar Rosso. L'accordo prevede la costituzione di una joint venture che noleggerà una bettolina della Kanfer che verrà impiegata in Egitto. Questa nuova società, inoltre, acquisirà il gas naturale liquefatto dalla EGAS o da altri fornitori e lo venderà agli armatori e ad altri operatori marittimi.

A maggio 2021 la norvegese Kanfer ha ordinato due prime bettoline per l'effettuazione di servizi di bunkeraggio di gas naturale liquefatto, navi della capacità di 6.000 metri cubi che sono state commissionate al cantiere navale cinese Taizhou Wuzhou Shipbuilding Industry Co. e che verranno prese in consegna nella seconda metà del prossimo anno. Il contratto include opzioni per la costruzioni di ulteriori unità.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.







Indice Prima pagina Indice notizie



- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail