26 luglio 2022

Nel secondo trimestre i ricavi del gruppo UPS sono aumentati del +5,7%

Nella prima metà del 2022 la crescita è stata del +6,1%

Nel secondo trimestre di quest'anno il gruppo di consegne espresso e logistica UPS ha registrato ricavi pari a 24,77 miliardi di dollari, con un incremento del +5,7% sul corrispondente periodo del 2021, di cui 15,46 miliardi generati dalle attività di consegna espresso negli USA (+7,3%), 5,07 miliardi dalle stesse attività svolte in ambito internazionale (+5,3%) e 4,23 miliardi dalle altre attività logistiche (+0,7%). L'utile operativo è ammontato a 3,53 miliardi di dollari (+8,5%), con un apporto di 1,83 miliardi dalle consegne espresso negli USA (+16,7%), di 1,19 miliardi da quelle internazionali (+0,8%) e di 513 milioni dalle altre soluzioni per la supply chain (+1,2%). L'utile netto è stato di 2,85 miliardi di dollari (+6,5%).

Nella prima metà del 2022 il gruppo americano ha totalizzato ricavi pari a 49,14 miliardi di dollari, con una crescita del +6,1% sullo stesso periodo dello scorso anno, un utile operativo di 6,79 miliardi (+12,7%) ed un utile netto di 5,51 miliardi di dollari (-26,2%).





