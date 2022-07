26 luglio 2022

I porti spagnoli stabiliscono il loro nuovo record storico di traffico trimestrale delle merci

Nel periodo aprile-giugno del 2022 sono state movimentate 147,98 milioni di tonnellate (+8,9%)

Lo scorso mese i porti spagnoli hanno movimentato complessivamente 48,07 milioni di tonnellate di merci, volume che rappresenta il nuovo record per il mese di giugno ed un incremento del +7,1% sul giugno 2021. Inoltre nel secondo trimestre di quest'anno gli scali portuali della nazione iberica hanno registrato anche il proprio nuovo record storico di traffico trimestrale che è di 147,98 milioni di tonnellate, con un rialzo del +8,9% sul corrispondente trimestre dello scorso anno. Il nuovo picco storico trimestrale è stato generato principalmente dal nuovo record di merci convenzionali movimentate, carichi che sono ammontati a 22,92 milioni di tonnellate (+12,6%). Un nuovo record storico è stato raggiunto anche nel segmento dei container, ma solo se questo volume di traffico è conteggiato sulla base dei contenitori da 20' movimentati: il totale è stato infatti di 4,55 milioni di teu (+3,1%), superiore al precedente record di 4,51 milioni di teu stabilito nell'ultimo trimestre del 2020. In termini di peso, invece, il traffico containerizzato è risultato pari a 50,54 milioni di tonnellate (+0,6%), volume inferiore sia al record di 52,58 milioni di tonnellate segnato nel quarto trimestre del 2020 sia alle 51,35 milioni di tonnellate movimentate nel secondo trimestre del 2019. Inoltre nel secondo trimestre di quest'anno i porti spagnoli hanno movimentato 47,03 milioni di tonnellate di rinfuse liquide (+13,8%) e 23,85 milioni di tonnellate di rinfuse solide (+13,5%). Nel settore dei passeggeri il traffico è stato di 7,55 milioni di persone (+127,5%), di cui 1,83 milioni di crocieristi (+904,9%).

Nei primi sei mesi del 2022 il totale delle merci movimentato è stato di 284,69 milioni di tonnellate, con una crescita del +7,3% sulla prima metà dello scorso anno. Il solo comparto a registrare un nuovo record storico è stato quello delle merci convenzionali con 43,02 milioni di tonnellate (+11,5%). In aumento sono risultate anche sia le rinfuse liquide sia le rinfuse solide attestatesi rispettivamente a 91,30 milioni di tonnellate (+12,6%) e 46,24 milioni di tonnellate (+13,6%). In calo, invece, le merci containerizzate con 96,82 milioni di tonnellate (-2,4%) e con una movimentazione dei container che è risultata pari a 8,75 milioni di teu (0%), di cui 4,59 milioni di teu in transito (-3,3%). Nel settore dei passeggeri il traffico è stato di 11,48 milioni di persone (+125,5%), di cui 2,64 milioni di crocieristi (+806,7%).









