27 luglio 2022

Nel porto di Olbia sarà realizzato un accosto per le navi da crociera

Alla banchina potranno ormeggiare alternativamente anche i traghetti

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna punta a potenziare il settore delle crociere nel porto di Olbia con un nuovo attracco la cui realizzazione è resa possibile dall'odierno via libera del Comitato di gestione dell'ente alla proposta di adeguamento tecnico funzionale al Piano Regolatore dello scalo olbiese. Il nuovo attracco crocieristico sorgerà sul lato sud del porto e sarà realizzato con il prolungamento del molo 9 (inglobando l'attuale molo 8), fino all'allineamento con la scassa del molo 7, così da ottenere una nuova banchina operativa lunga 316 metri in grado di accogliere anche le navi da crociera di ultima generazione.

L'AdSP ha specificato che si tratta di un intervento che non priverà il porto dell'Isola Bianca di un prezioso accosto per i traghetti in quanto l'adeguamento tecnico funzionale prevede la realizzazione alla radice del molo 9 di un dente di attracco di lunghezza e larghezza pari a 40 metri tale da consentire il normale svolgimento delle manovre dei mezzi in imbarco e sbarco dai traghetti che potranno ormeggiare alla nuova banchina in assenza di navi da crociera.

Contestualmente, in corrispondenza del pontile Palmera (lato nord del porto), l'AdSP prevede la realizzazione di una vasca di colmata che accoglierà i materiali di escavo della canaletta e del bacino portuale già in avanzata fase progettuale. La configurazione della vasca, che preserverà lo sperone roccioso a est della radice del pontile, avrà una superficie complessiva pari a 55.600 metri quadri, con una capacità di contenimento pari a 212.000 metri cubi e - ha sottolineato l'ente portuale - sarà in grado di soddisfare esigenze di espansione della fiorente industria cantieristica insediata nella sponda settentrionale del golfo olbiese.

«La proposta di adeguamento tecnico funzionale approvata oggi dal Comitato di gestione - ha spiegato il presidente dell'AdSP, Massimo Deiana - segna un punto di svolta per il mercato crocieristico all'Isola Bianca e per il settore dell'industria della cantieristica che ha trovato il suo naturale insediamento nella sponda nord del golfo olbiese. Una soluzione che, previo via libera del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ci consentirà, da una parte, di realizzare un banchinamento superiore ai 300 metri ed in grado di accogliere confortevolmente anche le più grandi navi da crociera; dall'altra, una vasca di colmata che avrà la duplice funzionalità di ricevere, con notevole risparmio di fondi dell'ente, una quota consistente di materiali di risulta del dragaggio già programmato per il canale di accesso al porto e degli specchi acquei prospicienti ai moli, e di rendere disponibili nuovi eventuali spazi a servizio del polo della cantieristica».

Nel corso della seduta il Comitato di gestione ha approvato anche una rideterminazione delle previsioni di entrata e uscita del bilancio di previsione 2022, essendo state programmate maggiori entrate per 6,9 milioni di euro ed un incremento sulla spesa di circa un 1,9 milioni di euro, nonché un aggiornamento del programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024, con un importo totale delle disponibilità finanziarie che passa a circa 310 milioni di euro.



