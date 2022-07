27 luglio 2022

DP World festeggia nuovi record dei traffico dei container

Stabili i volumi containerizzati movimentati da HPH Trust nel primo semestre

Nel secondo trimestre del 2022 i terminal portuali del gruppo DP World di Dubai hanno movimentato un traffico dei container record pari a 11,6 milioni di teu, con una progressione del +1,8% sul periodo aprile-giugno dello scorso anno. I soli terminal del gruppo nei porti di Europa, Medio Oriente ed Africa hanno movimentato 6,2 milioni di teu (+2,0%), i terminal nei porti delle Americhe e dell'Australia 2,8 milioni di teu (+5,2%) e i terminal nei porti dell'Asia e del Pacifico 2,5 milioni di teu (-2,5%).

Un traffico record i terminal del gruppo di Dubai lo hanno movimentato anche nell'intera prima metà del 2022, periodo archiviato con un traffico complessivo di 22,9 milioni di teu, con una crescita del +1,6% sul primo semestre del 2021, con nuovi record dei volumi semestrali movimentati dai terminal in Europa, Medio Oriente ed Africa (12,4 milioni di teu, +2,0%) e di quelli nei porti nelle Americhe e in Australia (5,6 milioni di teu, +4,7%), mentre il traffico nei terminal in Asia e nel Pacifico è diminuito del -2,8% a meno di 5,0 milioni di teu.

Nel primo semestre di quest'anno i terminal portuali della Hutchison Port Holdings Trust (HPH Trust), trust di Singapore che fa capo alla Hutchison Ports del gruppo CK Hutchison Holdings di Hong Kong, hanno movimentato un traffico dei container pari a 11,7 milioni di teu, con un lieve incremento del +0,4% sullo stesso periodo del 2021.





