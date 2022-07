27 luglio 2022

Avviata la costruzione di un nuovo hub di DHL Express nell'aeroporto di Monaco di Baviera

Investimento di 104 milioni di euro

Il corriere espresso DHL Express disporrà di un proprio nuovo hub presso l'aeroporto di Monaco di Baviera che, con una superficie di oltre 11mila metri quadri, sarà quasi sette volte più grande del magazzino che attualmente l'azienda affitta presso l'aeroscalo tedesco. I lavori di costruzione del nuovo centro sono stati inaugurati oggi e il progetto prevede un investimento di 104 milioni di euro. Nel nuovo edificio verrà impiegato un numero di addetti doppio rispetto agli attuali 72 dipendenti di DHL Express al gateway di Monaco.

«La nostra vecchia sede operativa - ha spiegato l'amministratore delegato di DHL Express Germany, Markus Reckling, in occasione della cerimonia di avvio dei lavori - non riesce a tenere il passo con la crescita dei volumi in importazione e in esportazione date gli attuali trend della digitalizzazione e della globalizzazione. La nuova struttura gateway all'aeroporto di Monaco rappresenta non solo il prossimo importante passo del nostro piano infrastrutturale, ma ci consente anche di dare priorità ai nostri clienti offrendo loro un servizio migliore».



