28 luglio 2022

Nel trimestre aprile-giugno i crocieristi a Malta sono stati 137mila

Attività in progressiva ripresa dopo il picco della pandemia

Nel secondo trimestre di quest'anno il traffico dei passeggeri delle crociere a Malta è stato di 137mila persone, di cui 113mila in transito e 24mila sbarcate sull'isola. Si tratta di un volume di traffico assai superiore a quello del secondo trimestre del 2021 quando i crocieristi erano stati oltre 23mila tutti in transito e al secondo trimestre del 2020 quando questa attività era ferma a causa della pandemia, ma risulta ancora notevolmente inferiore ai 264mila passeggeri, di cui 211mila in transito e 53mila allo sbarco, del secondo trimestre dell'anno pre-pandemia del 2019.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.