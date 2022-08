25 agosto 2022

Storylines affida a Brodosplit la costruzione della sua nave da crociera ad uso residenziale

Sarà consegnata nel 2025

L'americana Storylines ha affidato al cantiere navale Brodosplit la costruzione della Narrative, nave da crociera ad uso residenziale progettata dall'azienda statunitense, unità che, con una stazza lorda di 62mila tonnellate, sarà la più grande nave passeggeri realizzata dallo stabilimento navalmeccanico croato. A destare perplessità circa l'affidamento della commessa al cantiere di Spalato non è solo la complessità della costruzione, inusuale per lo stabilimento, ma anche la decisione della Storylines di assegnare la commessa ad una società che quattro mesi fa ha attivato una procedura pre-fallimentare ( del 9 maggio 2022).

La Narrative, della lunghezza di 229 metri, avrà 547 residenze private e sarà alimentata a gas naturale liquefatto. La nave verrà consegnata nel 2025 e Brodosplit prevede di incassare complessivamente 1,5 miliardi di dollari dalla commessa.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.







Indice Prima pagina Indice notizie



- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail