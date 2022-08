APM Terminals cede a Delo la propria quota nella russa Global Ports

In futuro potrà essere ricostituita una joint venture

Il gruppo armatoriale danese A.P. Møller-Mærsk ha annunciato oggi la stipula di un accordo per vendere la propria quota del 30,7% del capitale della società terminalista Global Ports Investments (GPI) del gruppo russo Delo, cessione che era stata prospettata a marzo nell'ambito del programma dell'azienda scandinava di dismissione delle proprie attività in Russia a seguito del conflitto scatenato da Mosca contro l'Ucraina ( del 11 marzo 2022). La quota sarà ceduta dalla APM Terminals, filiale del gruppo Maersk, al gruppo Delo che attualmente detiene anch'esso il 30,75% del capitale della GPI.

Maersk ha reso noto che la transazione è stata effettuata a condizioni di mercato. Inoltre Maersk e Delo hanno precisato che l'accordo include la possibilità che in futuro APM Terminals costituisca nuovamente una joint venture con Delo.