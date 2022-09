1 settembre 2022

Nessuna offerta per acquisire l'88,27% del capitale del cantiere navale croato 3. Maj

La quota è detenuta dalla Uljanik

Nessuna lettera di intenti è pervenuta, entro la data di scadenza fissata per le ore 14 di ieri, per l'acquisizione dell'88,27% del capitale della società navalmeccanica croata 3. Maj Brodogradiliste detenuto dalla connazionale Uljanik, società soggetta a procedura di fallimento ( del 19 agosto 2022). Il capitale della 3. Maj è costituito da 181,2 milioni di azioni per un valore complessivo di circa 270 milioni di kune (36 milioni di euro).







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.